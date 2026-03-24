Sabatini fa notare: “Il Napoli ha quasi passeggiato a Cagliari, mentre l’Inter a Firenze…”

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Il giornalista Sandro Sabatini, ospite della trasmissione Pressing in onda su Canale 5, è intervenuto sul tema della lotta per lo scudetto

Il giornalista Sandro Sabatini, ospite della trasmissione Pressing in onda su Canale 5, è intervenuto sul tema della lotta per lo scudetto, soffermandosi in particolare sul recente successo del Napoli a Cagliari, deciso da un gol di Scott McTominay.

Confronto tra Napoli e Inter nella gestione del vantaggio

Nel suo intervento ha voluto mettere a confronto l’atteggiamento delle due squadre, analizzando la gestione del vantaggio minimo da parte di Napoli e Inter: "Vorrei fare il confronto su come Inter e Napoli hanno gestito l'1-0. Il Napoli ha quasi passeggiato contro il Cagliari, mentre l'Inter è andato sotto sul piano del gioco contro la Fiorentina. Il livello delle due gare era lo stesso".