Pericolo Kvara? Mourinho scherza: "Quando passa davanti a me posso sgambettarlo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Napoli, il tecnico della Roma, Jose Mourinho, ha parlato anche di Kvaratskhelia, pericolo numero uno per i giallorossi: "Se passa davanti a me, magari lo posso fargli lo sgambetto (ride, ndr). Ora è troppo facile dire che tutti si erano interessati a lui, unica cosa che interessa è che è andato al Napoli. Il club ha fatto bene e ha un bravissimo giocatore. Magari anche lui ha scelto bene come piazza".