Perinetti elogia Giuntoli: "Col tempo ha preso sempre più spazio e considerazione"

Il dirigente sportivo Giorgio Perinetti è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva in merito al momento delicato che vive il calcio italiano: "Momento molto delicato e difficile che crea dibattito. La salute va in primis, ma un nuovo positivo in caso di ripartenza del Campionato mette dei paletti. C'è ancora un ragionamento in corso e ogni parte deve avere buon senso e responsabilità. Mi auguro si possa trovare una soluzione per salvaguardare l'impresa del pallone. Ci sono dei margini di rischio, ma nel calcio si parla di sani contro sani che giocano all'aria aperta. Il calcio non è solo un gioco, muove interessi enormi, ma bisogna aiutare le società a non fallire, soprattutto nel mondo dilettantistico e giovanile.

GIUNTOLI - "Una persona che si è formata dal basso, a Napoli si è inserito con discrezione e ha preso sempre più spazio e considerazione. Svolge il suo ruolo nel modo giusto e contribuisce al buon andamento della squadra".