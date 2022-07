Perinetti: "Tra chi è andato e chi è venuto, il Napoli è sempre riuscito a stare ai vertici"

Giorgio Perinetti, ex dirigente del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Giorgio Perinetti, ex dirigente del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Giuntoli lavora proficuamente col Napoli da tempo e ha sempre dato una credibilità alla squadra, che è stata sempre ai vertici in questi anni. Tra chi è andato e chi è venuto, il Napoli è sempre stato ai primi posti. Le rinunce a giocatori a cui ci si era affezionati può far sembrare di aver perso qualcosa sul campo, ma bisogna aspettare con fiducia i ricambi che arrivano. Il nostro calcio ormai non può permettersi di dire: 'Non vanno via questi giocatori'. Non siamo più quel calcio, non siamo più il primo campionato. Quindi bisogna essere bravi a sostituire i pezzi pregiati".