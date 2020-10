Perrone: "Atalanta sta crescendo, ha perso con un Napoli stratosferico"

Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Carlo Perrone ex attaccante dei bergmaschi. Con lui abbiamo analizzato il match con l'Ajax: "Con la squadra di Gasperini le gare non sono mai finite, anche quando va sotto le riprende spesso. Non molla mai e avrebbe anche potuto vincerla ieri. Per me l'insostituibile è il Papu, più che Zapata. E come organico ora non ci sono più 11 titolari ma 16-18. Zapata mi piace ma adoro il Papu e Ilicic. Questi sono i due giocatori fondamentali. Ilicic non è ancora quello imprendibile dell'anno passato ma è in crescita. Sarà un recupero fondamentale per alzare ulteriormente l'asticella. Il fatto che stia stretto questo pari con l'Ajax la dice lunga sulla crescita della squadra. In campionato i due ko dei bergamaschi sono spiegabili col fatto che alcune energie la Champions le ha portate via. Il Napoli comunque in quella gara fu stratosferico, con la Samp forse il pensiero era già alla Champions".