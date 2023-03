Petagna: "Questo Napoli non mi sorprende, già l'anno scorso pensai di vincere lo scudetto"

"Il mister ha portato serenità al gruppo, che prima un po’ mancava. Poi c’è stata la Coppa d’Africa, abbiamo perso qualche giocatore e lo scudetto".

Andrea Petagna , attaccante del Monza ed ex Napoli, è intervenuto ai microfoni di 'Croquetas' su Dazn : " Non sono sorpreso della stagione del Napoli. Già l’anno scorso fino a metà campionato pensavo vincessimo lo scudetto, perché da quando è arrivato Spalletti facevamo un gioco bello. Il mister ha portato serenità al gruppo, che prima un po’ mancava. Poi c’è stata la Coppa d’Africa, abbiamo perso qualche giocatore e lo scudetto. Già durante il ritiro di quest’anno si vedevano le qualità di questi giocatori, che sono sotto gli occhi di tutti. Kvara è arrivato in ritiro con una personalità incredibile, al primo allenamento iniziava a puntare l’uomo, a calciare, un giocatore straordinario. E poi Victor quest’anno sta facendo un campionato incredibile, sta avendo anche continuità perché prima ha avuto sempre qualche infortunio.

E’ un giocatore che ha delle doti fisiche che sono non umane. E’ migliorato tecnicamente, dopo ogni fine allenamento mister Spalletti lo fermava e lo faceva calciare in porta, ha fatto un lavoro su di lui straordinario. Adesso penso sia tra i due-tre migliori attaccanti al mondo. Con Victor abbiamo un bel rapporto perché siamo arrivati a Napoli insieme e abbiamo vissuto in un albergo insieme. Lo aiutavo un po’ con la lingua, uscivamo un po’ insieme. Con tutti i miei ex compagni del Napoli ho avuto sempre un ottimo rapporto, sento sempre oltre a Osimhen, Juan Jesus, Rrahmani e Di Lorenzo. Eravamo un bel gruppo e lo sono anche adesso”.