Petagna racconta Kvaratskhelia visto da vicino: "Ecco perché mi ha impressionato in ritiro"

Parla così Andrea Petagna, attaccante del Monza, nell'intervista al Corriere della Sera.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Pentito della scelta? No, anche se resto un grande tifoso del Napoli, dove ho lasciato tanti amici. In genere non guardo le partite in tv, a parte i miei ex compagni, per cui tiferò anche in Champions". Parla così Andrea Petagna, attaccante del Monza, nell'intervista al Corriere della Sera: "Com'è Kvaratskhelia visto da vicino? Quando è arrivato in ritiro mi ha impressionato per la personalità che metteva anche nell’uno contro uno in allenamento. Si notava che era forte ma non pensavo che potesse avere quest’impatto".