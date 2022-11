Piccari: "Che spallata del Napoli al campionato! Si vince anche senza Kvara"

A Bergamo la spallata al campionato del Napoli è tremendamente forte. Nona vittoria consecutiva e +8 dalla seconda battuta a casa sua

A Bergamo la spallata al campionato del Napoli è tremendamente forte. Nona vittoria consecutiva e +8 dalla seconda battuta a casa sua. Alla vigilia della partita si ferma Kvara e tutti a pensare che la macchina di Spalletti potesse ingolfarsi, invece Luciano trova subito la mossa. Parte con Elmas a sinistra al posto del georgiano e schiara terzino Olivera al posto di Mario Rui. La Spallettata è compiuta. L'Atalanta parte con un pressing asfissiante, Pasalic prova a tamponare di continuo Lobotka, ma lui trova sempre il modo per liberarsi e far girare la squadra. Il Napoli rischia nei primi minuti, ma con il passare del tempo cresce e diventa sempre più padrone del campo. Il possesso palla nei primi 45' arriva al 62% con 309 passaggi e una precisione dell'86%. Una prima frazione di gioco molto tecnica delle due squadre, ma gli azzurri hanno proprietà di palleggio molto elevata. Lobotka è il faro, Zielinski è il giocatore piacevole che smista palloni e poi confeziona l'assist al bacio per Osimhen che pareggia il gol di Lookman su rigore. Il polacco centra il quinto assist vincente. Impressiona anche Elmas non solo per il gol vincente dopo un'azione dirompente di Osimhen, ma per l'enorme lavoro che fa durante tutta la partita, attacca e difende senza mai fermarsi. Nel secondo tempo la partita è più fisica e spigolosa e allora il Napoli cambia volto e si mette a lottare perchè capisce che per portare a casa una vittoria importante, contro la seconda in classifica, serve anche sporcarsi le mani e gli uomini di Spalletti non si tirano indietro. Entra Ndobelè e in mezzo comincia a fare spallate per recuperare palloni, subentra anche Politano e si mette subito a lavorare sulla fascia, anche Simeone appena entrato sfiora il gol. Tutti al sevizio della squadra. L'Atalanta dal canto suo perde, ma nella ripresa fa una gran partita cercando con voglia e rabbia di mettere in difficoltà la prima della classe, una dea in crescita. Una partita veloce e tosta e il Napoli mostra calcio e carattere, questa squadra è ormai completa per rosa e consapevolezza, rimane lucida anche nei momenti di difficoltà. Doveroso citare anche la difesa, Kim non è appariscente ma terribilmete efficace, J. Jesus sempre presente. Due colonne davanti a Meret che anche stasera brilla in due interventi. Il laboratorio creato da Spalletti è impressionate lui comanda e i suoi ragazzi eseguono. In Serie A sembra essersi instaurata la dittatura Napoli.

NUMERI DELLA PARTITA

Atalanta: 54% possesso palla, 2 titi in porta, 266 passaggi, 82% precisioni passaggi.

Napoli: 46% possesso palla, 2 tiri in porta ì, 231 passaggi, 78% precisione passaggi.

TOP

Osimhen: Colpo di testa dirompente gol del pareggio e rete numero 8 in campionato. Una frustata al pallone e poi tanti duelli con i difensori senza mai cedere un centimetro. Un trascinatore sempre pronto a battagliare. La furia del Napoli

Zielinski: Giocatore sempre piacevole da vedere. Elegante e sempre dentro la partita. Dolcissimo il pallone che mette nella testa di Osimhen. Assist numero 5 in campionato con un dato curioso, ogni volta che ha fatto un assist il Napoli ha vinto. Decisivo.

Elmas: Manca Kvara, ma tutti tranquilli da quella parte ci pensa lui. Spalletti lo schiera dall'inizio e lui da quella parte fa tutto. Gol, passaggi chiave come quello a Simeone e poi tanto lavoro in fase di non possesso. Inesauribile.

Lobotka: 65 tocchi del pallone, 93% di precisione nei passaggi. Pasalic lo marca a uomo ma li trova sempre lo spazio e il modo per far girare il Napoli. Alza e abbassa i ritmi a suo piacimento e quando serve si sacrifica nel recupero dei palloni. Onnipresente.

Maehle: Nell'Atalanta sulla sinistra il ragazzo fa tutto. Spinge, ritorna e marca. Non si ferma mai. Moto perpetuo.

Flop

Hojlund: Si impegna con grande generosità, ma al 3' minuto spreca una grossa occasione. Impreciso.

Pasalic: In mezzo al campo si vede poco e si perde nel seguire di continuo Lobotka spesso perdendolo. Fuori tempo.