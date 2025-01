Piccinini: "Conte parla di chi è andato via, ma tutti sono stati sostituiti senza incassare i soldi di Osiimhen"

"Il Napoli ha vinto la partita di Bergamo perchè ci ha messo più personalità"

Sandro Piccinini, per Repubblica, ha parlato della vittoria del Napoli a Bergano e delle dichiarazioni post gara di Conte: "Il Napoli ha vinto la partita di Bergamo perchè ci ha messo più personalità, ha avuto più voglia di portarla a casa rispetto all’Atalanta. La squadra ha fatto vedere grandi giocate, sopratutto di Neres, ha vinto con lo stacco imperioso di Lukaku ed ha messo in mostra quello che secondo me è il miglior centrocampo del campionato con Lobotka, Anguissa e McTominay. Solo l’Inter può competere, ma solo quando Calhanoglu è al 100%.

A fine gara conte si è lamentato per il mercato e per l’addio di Kvara, ricordando che rispetto al Napoli dello scudetto sono partiti il georgiano, Osimhen, Zielinski e Kim. Conte, però, dimentica che questi sono stati sostituiti con ingenti investimenti, per prendere Buongiorno, David Neres, McTominay e Lukaku. Senza dimenticare che il club non ha ancora incassato i soldi per la cessione di Osimhen".