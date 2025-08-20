Pinamonti-Napoli, Carnevali smentisce: "Non è arrivata nessuna offerta"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è stato intervistato da Sky Sport e ha smentito contatti col Napoli per Andrea Pinamonti che è uno dei tanti giocatori accostati in queste ore al club azzurro dopo l'infortunio di Lukaku: "Ad oggi non sono arrivate offerte precise o interessanti. Su Laurienté invece sì, soprattutto dalla Turchia, ma non ci soddisfano.

Oggi, con Berardi-Pinamonti-Lauriente abbiamo un tridente importante, poche squadre hanno tre giocatori forti come i nostri. Per non retrocedere è determinante che sia così".