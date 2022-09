Pioli elogia Spalletti: "Top nel migliorare tutti, le sue squadre giocano bene! Andai a osservarlo a Trigoria..."

Com'è il nuovo Napoli? E' questa una delle domande poste a Stefano Pioli in conferenza stampa e l'allenatore del Milan ha risposto così

Com'è il nuovo Napoli? E' questa una delle domande poste a Stefano Pioli in conferenza stampa e l'allenatore del Milan ha risposto così: "Il Napoli ha Spalletti, fa sempre giocar bene le proprie squadre con una identità chiara e precisa. Il mercato gli ha permesso di comprare giocatori forse non così conosciuti, ma adatti".

Pregi e difetti di Milan e Napoli.

"Spalletti ha avuto la sua preparazione e la sua strategia, poi domani dirò dove siamo stati superiori o inferiori a loro. Siamo due squadre simili, che manovrano, vanno in profondità, cercano di non essere passivi in fase difensiva... Chi sia meglio o peggio lo vedremo domani".

Come giudica Spalletti?

"Lo stimo molto, ha sempre dato un'impronta propositiva alle sue squadre. Ci siamo incontrati tante volte, ci conosciamo bene. Nel 2006 ero andato a vedere i suoi allenamenti con la Roma... È molto capace, molto bravo. Lui è un allenatore top nel migliorare i giocatori".