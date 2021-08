Pires si sbilancia: "Milan tra le favorite per lo Scudetto. Giroud-Ibra, che coppia!”

Robert Pires, in un'intervista esclusiva concessa a Transfermarketweb, ha parlato dei due nuovi acquisti del Milan, i connazionali Mike Maignan e Olivier Giroud: "Giroud e Maignan faranno bene al Milan, che sarà uno dei favoriti per la vittoria del campionato. Olivier porterà molta esperienza e con Zlatan formeranno una coppia pericolosa. A pensarci bene, non vorrei essere nei panni dei difensori avversari".