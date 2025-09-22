Pisa, Gilardino a Dazn: "Venire a Napoli e creare così tanto non è facile. Arbitraggio? No comment"

Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, dopo la sconfitta contro il Napoli è intervenuto al microfono di DAZN: "Abbiamo fatto bene. Certo, dobbiamo crescere per eliminare qualche difficoltà, ma devo dire bravi ai ragazzi. Abbiamo giocato un buon primo tempo, abbiamo fatto due gol che sono un messaggio importante perché dovevamo spostarci. C'è amarezza per il risultato, ma venire a Napoli e creare 3-4 situazioni pericolose per fare gol, segnarne altri due... Con i campioni d'Italia non è mai semplice. Per cui direi di mantenere fiducia e continuare a lavorare per raggiungere una maturazione totale".

I punti arriveranno. "In questo percorso siamo stati un po' in ritardo con alcuni giocatori perché venivano da una preparazione fatta poco e non con la squadra, per cui ci vuole un po' di tempo, ma stasera sono arrivati segnali importanti da tutti. Dobbiamo pensare a continuare a migliorarci e lavorare, ma i segnali di stasera sono positivi".

Quanta fiducia avete psicologicamente dopo la reazione di oggi? "Questa squadra è viva, ha energie positive, lo vedo quotidianamente negli allenamenti. Una squadra che lavora, ascolta, ha voglia di stupire e vuole raggiungere risultati positivi. Dispiace perché poi metabolizzare le sconfitte quando giochi in questo modo, come con l'Udinese e la Roma, non è mai semplice. Ma noi traiamo i segnali positivi e continuiamo a lavorare concentrati e focalizzati su questo".

Un commento sui tanti episodi arbitrali? "Preferisco non parlarne, non voglio soffermarmi su questo. Penso alla partita e a elogiare i ragazzi per ciò che hanno dato. Se abbiamo questo tipo di atteggiamento sono convinto e sicuro che arriveranno presto i risultati".