Pisa, Hiljemark a Dazn: "Il Napoli gioca in un certo modo, noi chiuderemo gli spazi"

Pisa, Hiljemark a Dazn: "Il Napoli gioca in un certo modo, noi chiuderemo gli spazi"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:28Le Interviste
di Pierpaolo Matrone
Oscar Hiljemark, allenatore del Pisa, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita Pisa-Napoli

Oscar Hiljemark, allenatore del Pisa, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita Pisa-Napoli: “Siamo due squadre che giocano con obiettivi diversi. Il Napoli lotta per la Champions, noi per fare un finale dignitoso. Non siamo contenti della scorsa partita, vogliamo fare una buona partita per i tifosi e la città. Formazione? Il Napoli è una squadra che vuole giocare in un certo modo, noi proveremo a chiudere qualche spazio”.