Montervino: "Formazione inconcepibile! Ma fidiamoci di Conte"

Montervino: "Formazione inconcepibile! Ma fidiamoci di Conte"TuttoNapoli.net
Oggi alle 11:53Le Interviste
di Pierpaolo Matrone

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, prima del match contro il Pisa ha commentato le scelte di formazione di Antonio Conte ai microfoni di Canale 8: "Sembra retorica la mia, per me la formazione è inconcepibile ma sicuramente avrà ragione lui. Spero che oggi la partita sarà diversa rispetto al Bologna ma la formazione non mi fa essere felice ma ci fidiamo tutti di Conte”