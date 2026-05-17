Arezzo, Bucchi: “Festa promozione in B come la vittoria del Napoli dopo il fallimento”

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Cristian Bucchi, allenatore dell’Arezzo, ha raccontato la sua esperienza sulla panchina amaranto nel corso di un’intervista rilasciata a Sky

Cristian Bucchi, allenatore dell’Arezzo, ha raccontato la sua esperienza sulla panchina amaranto nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Calcio Unplugged, ripercorrendo le difficoltà iniziali e il percorso che ha portato il club alla promozione in Serie B dopo 19 anni di attesa: “Questa è una realtà sofferente. Dopo dieci giorni pensavo di aver fatto una cagata. Avevo molta voglia di rientrare, ma questo mondo a volte riesce a esaltarti e altre ti fa sentire peggio. All'inizio ho trovato un ambiente demoralizzato, anche per le vicissitudini sportive che questa squadra ha affrontato negli ultimi anni”.

Dalla difficoltà iniziale alla promozione in Serie B

Bucchi ha poi sottolineato la crescita progressiva della squadra nel corso della stagione, culminata con una promozione storica e una grande festa per la città: "Abbiamo chiuso in maniera straordinaria la scorsa stagione. Attraverso innesti mirati abbiamo fatto una cavalcata straordinaria, nonostante alcuni momenti negativi. Dopo 19 anni siamo riusciti a riportare la Serie B ad Arezzo: ho visto una festa che, in proporzione ai numeri della città, è stata paragonabile alla vittoria del campionato a Napoli dopo il fallimento. Mi ha riempito il cuore”.