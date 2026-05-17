Graziani sereno: “Il Napoli gioca a Pisa, la Champions non è a rischio”
TuttoNapoli.net
Nel corso del suo intervento a Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha analizzato la corsa alla qualificazione in Champions League
Nel corso del suo intervento a Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha analizzato la corsa alla qualificazione in Champions League, soffermandosi in particolare sugli equilibri delle ultime giornate di campionato.
La lotta Champions secondo Graziani
“Il Napoli giocherà contro il Pisa, con tutto rispetto, ma il Napoli non è a rischio Champions. A rischio Champions ci sono quelle quattro squadre divise in tre punti, dai 68 della Juventus fino ai 65 del Como. Quindi una tra Milan, Roma e Como, e mettiamoci forse anche la Juventus, perché ha qualche punto di vantaggio soprattutto sul Como, meno naturalmente sul Milan e la Roma. Qui tutto può ancora succedere nel bene e nel male. È un finale di stagione straordinariamente bello sotto questo aspetto”.
Pubblicità
Le Interviste
Le più lette
Prossima partita
17 mag 2026 12:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Pisa
|Napoli
In primo piano
Francesco CarboneUfficialeEcco l’annuncio: Derby, Pisa-Napoli e gare Champions domenica alle 12! Serie A: "Soddisfatti"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la posizione ferrea di ADL, lo straziante racconto su Conte, l’incredibile colpaccio low cost e la bugia insopportabile
Davide BarattoBeukema: "Mi sto adattando al ruolo di braccetto! Bologna? Sarà speciale. Su Conte..."
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliSpeciale futuro: vi sveliamo i piani del Napoli, la posizione di Conte ed il possibile erede
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le accuse shock a De Bruyne, la tragica verità su Conte e l'atroce dubbio di ADL e lo stato comatoso del nostro calcio
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com