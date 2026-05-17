Graziani sereno: “Il Napoli gioca a Pisa, la Champions non è a rischio”

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Nel corso del suo intervento a Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha analizzato la corsa alla qualificazione in Champions League

Nel corso del suo intervento a Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha analizzato la corsa alla qualificazione in Champions League, soffermandosi in particolare sugli equilibri delle ultime giornate di campionato.

La lotta Champions secondo Graziani

“Il Napoli giocherà contro il Pisa, con tutto rispetto, ma il Napoli non è a rischio Champions. A rischio Champions ci sono quelle quattro squadre divise in tre punti, dai 68 della Juventus fino ai 65 del Como. Quindi una tra Milan, Roma e Como, e mettiamoci forse anche la Juventus, perché ha qualche punto di vantaggio soprattutto sul Como, meno naturalmente sul Milan e la Roma. Qui tutto può ancora succedere nel bene e nel male. È un finale di stagione straordinariamente bello sotto questo aspetto”.