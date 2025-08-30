Pisacane a Dazn: "Non so se la mia famiglia sarà allo stadio, penso solo al Cagliari"

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane è intervenuto ai microfoni di DAZN prima dell'inizio della sfida contro il Napoli.

Da napoletano quali sono le sue sensazioni? "Indipendentemente dall'avversario, noi lavoriamo sempre per mettere gli avversari in difficoltà. Come ho detto in conferenza stampa, per me è un'emozione particolare perché è la città dove sono nato e qui ci sono le mie radici. Non può essere una partita come le altre, ma sono coinvolto professionalmente nel Cagliari da 10 anni dando tutto me stesso e così sarà anche oggi".

Siete la squadra che ha inserito più italiani in rosa. "E' una realtà molto attenta a cercare di valorizzare i giovani, normale che se lo facciamo con gli italiani siamo tutti più felici, anche perché pensiamo che in Italia ci siano tanti ragazzi che possono vestire la maglia di società come la nostra e che possono dare un'occasione ed essere trampolini di lancio. Dispiace che ogni tanto non riusciamo a prenderli, come successo alla mia società in questi giorni. Non voglio anticipare niente, ma se dovesse arrivare qualcuno per fortuna per il ragazzo perché vuol dire che avremo pescato bene, ma purtroppo non lo abbiamo pescato in Italia".

La sua famiglia sarà presente allo stadio? "Non so, non li ho sentiti, sono concentrato sulla partita e sul mio Cagliari. Qualcuno ci sarà sicuramente ma preferisco vederlo dopo la partita".