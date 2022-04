Pistocchi consiglia: "Spalletti passi al 3-5-2! Solo così i migliori vanno in campo"

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Mi permetto di dare un consiglio a Spalletti: passi al 3-5-2, in modo da mettere i migliori in campo. Parlo di Osimhen e Mertens insieme perché quest'ultimo è il giocatore ideale per sfruttare gli spazi che il primo crea quando attacca la profondità. Non cambierebbe tanto perché quello che conta sono i principi e Luciano ha già fatto questo modulo, ad esempio contro l'Atalanta".