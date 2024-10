Pistocchi crede nel Napoli: “Ha tutte le potenzialità per vincere lo scudetto"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di ‘Un Calcio alla Radio - 3° Tempo’, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista: "Conte ha valutato quelle che sono le potenzialità dei giocatori ed ha deciso di adattare il migliore schema di gioco. Mi ha sorpreso la velocità con cui l’ha fatto. Sono stato il primo a parlarne, quando ad agosto ho detto che questo Napoli aveva le caratteristiche per giocare con un sistema di gioco diverso. Conte è stato molto bravo, ha dimostrato che ha cambiato alcuni aspetti del suo carattere, lui che è stato sempre un ideologo molto forte.

Alla Juventus aveva cominciato con il 4-2-4, poi cambiò proprio contro il Napoli, per adeguarsi, e vinse lo scudetto. Certo, adeguarsi non è un errore in cui cascare, ma direi che il Napoli è una squadra forte che ha dimostrato di avere un’identità. Potendo giocare solo una volta a settimana, può essere competitivo per lo scudetto fino alla fine. Campionato aperto? Mi sembra un campionato equilibrato. Vedo in pole position Inter, Napoli e Juventus, ma il Milan ha potenzialmente una squadra molto forte. Penso che la differenza la faranno gli impegni infrasettimanali e, da questo punto di vista, il Napoli è favorito. Ci sono tutte le potenzialità per lottare per lo scudetto, anche se naturalmente Conte non ne parla proprio".