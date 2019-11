Pistocchi: "Il fine giustifica i mezzi, ma il Napoli visto col Liverpool non mi ha entusiasmato"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista di Sportmediaset, interrogato sul momento del Napoli dopo il pareggio col Liverpool: “Il fine giustifica i mezzi, ma vedere un Napoli così difensivo ed italiano nei concetti di gioco non mi ha entusiasmato molto anche perché tra le italiane, quella azzurra era la squadra più moderna. Detto questo, ieri serviva convincere e lo ha fatto. Il Napoli ci aveva abituati ad un calcio di un’altra matrice, una gara come quella di ieri è ammessa, ma spero di non vederne più così”.