Pistocchi: "Il Napoli quest'anno ha una vocazione diversa. Gattuso? Quando la società ti ascolta..."

Maurizio Pistocchi, giornalista di Mediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Quest'anno il Napoli ha una vocazione diversa, molto offensiva. In Serie A ci sono squadre più difensive, il Napoli va in controtendenza e quest'anno mi pare competitivo per il titolo. Gattuso? Quando hai una società che ti dà retta, che prende i calciatori che vuoi e trattiene quelli che vuoi trattenere, direi che sei a buon punto. La società è la cosa più importante, quella che fa le scelte, quella che orienta. Se i giocatori vedono che la società si comportano in un determinato modo diventa più facile".