Pistocchi: “Napoli favorito per la Champions. Sarri-Roma? Non mi risultano contatti”

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. "Il Napoli sta benissimo. Le stagioni hanno delle curve e dipendono da tante cose. Il Napoli ha giocato per molto tempo senza gli attaccanti titolari ed era difficile ottenere delle prestazioni al livello del campionato italiano, che non è il più bello ma è sicuramente il più difficile. Con il Torino il Napoli ha fatto molto bene e poteva fare anche più gol. E' il grande favorito per la lotta finale per un posto in Champions. Sarri? E' un grande allenatore, sarebbe stato il ritorno ideale a Napoli. Non mi risulta che Sarri avrebbe già parlato con la Roma e non mi risulta che ci abbia parlato Fali Ramadani".