Pistocchi pazzo di Fabian: "È straordinario! Fuga a tre? E' troppo presto per dirlo"

A Radio Marte è intervenuto il giornalista Mediaset, Maurizio Pistocchi che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Razzismo? Bisogna cercare a tutti i costi di trasmettere un messaggio positivo e non insistere con queste atteggiamenti che sono imbarazzanti. Non bisogna minimizzare come ha fatto Gasperini, ma anzi bisogna enfatizzare per impedire queste cose come fanno in Inghilterra.



Fuga a tre? Non si può parlare di fuga a tre alla quarta giornata. Ci sono molte squadre che sono in rodaggio, Ha fatto bene Ancelotti a parlare della Roma, nella squadra giallorossa si sta creando un'empatia giusta tra allenatore e squadra, La Roma ha vinto una partita in inferiorità numerica. Il Napoli che ho visto ieri mi è piaciuto moltissimo, è una squadra poliedrica con giocatori multifunzionali che possono ricoprire più ruoli in campo. Fabian Ruiz ha giocato al posto di Callejon, Insigne dall'altra parte del campo, con le due punte in avanti ed ha funzionato tutto benissimo. Fabian Ruiz è un giocatore straordinario, sottovalutato dalla stampa, ha delle qualità fuori dal normale sia tecnicamente che fisicamente.Vincere facendo quattro gol a Lecce non è facile perchè la squadra di Liverani corre molto.





Juve, Inter e Napoli? La Juventus resta la più forte, Inter e Napoli le metto sullo stesso livello, gli azzurri però mi piacciono di più per la loro idea di calcio. Ho visto un Inter molto molto forte, aggressiva con delle idee chiare".