Inter, Akanji: "Non pensiamo agli altri, vogliamo vincere scudetto e Coppa Italia"

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A margine della sconfitta della Svizzera, maturata per 3-4 con la Germania, il centrale nerazzurro parla così del momento in campionato.

Impegnato con la nazionale svizzera, il difensore dell'Inter Manuel Akanji non abbassa l’attenzione anche in ottica Serie A. Raggiunto da Sport Mediaset a margine della sconfitta della Svizzera, maturata per 3-4 con la Germania, il centrale nerazzurro parla così del momento in campionato: “Siamo concentrati su noi stessi, non pensiamo agli altri e non siamo spaventati da nessuno”.

Per Akanji, al primo anno in Serie A e il cui contratto prevede il riscatto obbligatorio in caso di vittoria dello scudetto, l’Inter deve correre solo su se stessa: “Dobbiamo vincere le nostre partite e, se succederà, saremo campioni”.

Non c’è solo la Serie A tra gli obiettivi nerazzurri: "Vogliamo vincere scudetto e Coppa Italia. In campionato siamo primi con sei punti di vantaggio e vogliamo restare in testa sino a fine stagione. E in coppa speriamo di andare in finale battendo il Como per poi alzare il trofeo".