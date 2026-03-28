Ag. Di Lorenzo: "Si avvicina il recupero, ecco la data giusta per rivederlo in campo"
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"Ha fatto un grande sacrificio per essere giovedì a Bergamo, è partito il pomeriggio dopo le terapie e la mattina dopo alle 6 è tornato a Napoli".
A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo: "Non credo che andrà in Bosnia, perché è sottoposto a terapie per l’infortunio. Ha fatto un grande sacrificio per essere giovedì a Bergamo, è partito il pomeriggio dopo le terapie e la mattina dopo alle 6 è tornato a Napoli".
Sui tempi di recupero:
"Oggi non è nelle condizioni di saltare giorni di terapia perché si avvicina il recupero. Sul rientro, la mia speranza è che l’ultima settimana di aprile possa essere quella giusta per rivederlo in campo.”
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