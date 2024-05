Plastino a sorpresa: "Thiago Motta alla Juve? No, ho saputo che andrà in Premier"

“Sul futuro del Napoli, o di altri, io non mi esprimo per principio. Anche perché qualsiasi cosa dici puoi portare fortuna o sfortuna".

“Sul futuro del Napoli, o di altri, io non mi esprimo per principio. Anche perché qualsiasi cosa dici puoi portare fortuna o sfortuna. Su Manna – ha detto il giornalista Michele Plastino ai microfoni di Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre' -, e sul fatto che possa avere o meno carta bianca, io credo che chiunque va a Napoli sa di trovarsi di fronte ad un presidente con una certa personalità. Quindi al momento che si fa una scelta io credo che, in contemporanea, c'è anche una strategia di comportamento. In questo senso azzardo nel dire che sono fiducioso.

Non so se Gasperini verrà a Napoli figuriamoci se posso sapere, come dice il tifoso ascoltatore, se porterà con sé Scalvini e Koopmeiners. Anche perché non è più come un tempo, che quando arrivava l'allenatore con lui portava alcuni giocatori fidati. Quello che ho saputo, invece, ma è solo una voce, è che Thiago Motta non andrà alla Juve ma ad una squadra inglese. Detto che io credo al mercato solo quando ci sono le firme sui contratti, posso dire che oggi va di moda De Zerbi al Milan”.