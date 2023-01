Plastino: "Meglio uscire in Coppa Italia che in Champions. Partita della vita per loro"

Il giornalista Michele Plastino è intervenuto a Radio Marte

Il giornalista Michele Plastino è intervenuto a Radio Marte: "Forse il problema del Napoli è stato schierare molte seconde linee tutte insieme. Sono convinto che l'allenatore avesse messo in preventivo le difficoltà. Forse non ha pensato all'eliminazione. Certo se proprio doveva presentarsi una negatività a questa squadra meglio che si sia verificata ieri sera piuttosto che in Champions o in campionato.