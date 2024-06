Plastino: "Non rinuncerei mai a Di Lorenzo. Sarebbe perfetto con Conte"

Da Roma, il giornalista Michele Plastino è intervenuto a Radio Marte per parlare del destino del capitano azzurro

TuttoNapoli.net

Da Roma, il giornalista Michele Plastino è intervenuto a Radio Marte per parlare del destino del capitano azzurro: “Di Lorenzo? Futuro da decidere, bisogna capire anche il modo in cui Conte deciderà di giocare col suo Napoli. Nella difesa a quattro troverebbe il consueto spazio. Sono certo che farà del pressing organizzato il suo mantra. Vedremo una squadra aggressiva.

Bisogna considerare tutto il percorso di Di Lorenzo al Napoli, non considerare solo la stagione disastrosa appena conclusasi. Se fossi allenatore non rinuncerei mai a Di Lorenzo, è un giocatore che dà tutto, capace nell’uno contro uno, voglioso, propositivo. È un lottatore, ha senso tattico, sa inserirsi nei tempi giusti e contrastare.

Valzer panchine in Serie A? Conte può incidere più di tutti, vista la sua personalità e la situazione in cui è arrivato a Napoli. Motta ottima qualità ma da vedere come andrà. Baroni viene dal Verona e alla Lazio cambia tutto, andrà osservato. Italiano è uno dei miei allenatori preferiti e ora va a cimentarsi in una piazza ribollente di entusiasmo quale Bologna e quindi punto su di lui”.