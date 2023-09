Policano: “Per qualsiasi allenatore sarebbe stato difficile ricominciare dopo uno scudetto”

GIOVANILI TEDESCO, BUONA LA PRIMA: GLI AZZURRINI BATTONO IL PALERMO AL DEBUTTO IN PRIMAVERA 2 Comincia bene l'avventura di Andrea Tedesco sulla panchina della Primavera. Al debutto in Primavera 2, dopo la retrocessione dello scorso anno con Frustalupi alla guida, gli azzurrini si impongono sul Palermo: 2-0 grazie alle reti di De Chiara dopo cinque minuti e Rossi... Comincia bene l'avventura di Andrea Tedesco sulla panchina della Primavera. Al debutto in Primavera 2, dopo la retrocessione dello scorso anno con Frustalupi alla guida, gli azzurrini si impongono sul Palermo: 2-0 grazie alle reti di De Chiara dopo cinque minuti e Rossi... LE ALTRE DI A BOLOGNA STERILE: IL PROSSIMO AVVERSARIO DEL NAPOLI NON VA OLTRE IL PARI A VERONA Gara tignosa al Bentegodi con il Bologna che non riesce nei primi minuti a esprimere il proprio gioco grazie all’ottimo pressing dell’Hellas Gara tignosa al Bentegodi con il Bologna che non riesce nei primi minuti a esprimere il proprio gioco grazie all’ottimo pressing dell’Hellas