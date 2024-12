Policano: "Rafa Marin non è stato bocciato, c'è un motivo se non giocherà"

Roberto Policano, ex di Genoa e Napoli, è intervenuto a Radio Marte a due giorni dalla sfida del Ferraris.

“Genoa-Napoli sarà una partita interessante, a Udine Kvaratskhelia è stato ben rimpiazzato da Neres che se continua su questo livello di prestazioni non farà sentire troppo la mancanza del georgiano. L’assenza di Buongiorno è importante, la coppia con Rrahmani è molto solida ed ora Conte dovrà risolvere questo problema. Il Napoli ha in rosa giocatori validi ed il mister saprà rimpiazzare l’ex Toro.

La scelta di Juan Jesus non è una bocciatura per Marin ma avrebbe dovuto giocare a piede invertito e Conte ha preferito andare sul sicuro. Inoltre il brasiliano ha già giocato con Rrahmani e si conoscono. Non credo che Conte schiererà Olivera centrale con Spinazzola sulla sinistra, non credo la consideri un’opzione al momento. Difficilissimo dire quale sarebbe il profilo ideale per la difesa del Napoli, ci vorrebbe un giocatore di piede sinistro, già difficile da trovare. Essendo un profilo che andrà a sostituire Buongiorno, potrebbe essere anche un giocatore di esperienza, che dia molte garanzie. Andrei su profili più sicuri per questo campionato. Conoscendo Conte, penso prenderà un giocatore subito pronto e di esperienza”.