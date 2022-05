Policano su Mertens: "Ha sempre dato tutto, le sue parole sono in buona fede”

“In fin dei conti ci ha provato fino alla fine, anche nei momenti più difficili, probabilmente è mancata attenzione e determinazione in alcune partite".

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Roberto Policano, ex calciatore di Torino e Napoli.

Veretout-Anguissa al Napoli? “Si completerebbero molto bene: uno è forte nel recupero, l’altro ha qualità e visione di gioco, sicuramente sarebbe un ottimo mix.”

Su Fabian Ruiz: “Parliamo di un giocatore che quest’anno ha vissuto di alti e bassi. Indubbiamente è un calciatore di grande qualità, ma potrebbe aver perso gli stimoli, anche se Napoli ti dà sempre degli stimoli.”

Su Torino-Napoli: “Credo che il Torino abbia un allenatore in grado di dare motivazioni. La mentalità della squadra è quella di dare sempre tutto, è una questione di DNA. Il Napoli deve trovare gli stimoli per fare più punti possibile, anche solo per rispetto dei tifosi, ma non ho dubbi che sarà così."

Su cosa è mancato al Napoli in ottica scudetto: “In fin dei conti ci ha provato fino alla fine, anche nei momenti più difficili, probabilmente è mancata attenzione e determinazione in alcune partite, però credo che come primo anno non sia un risultato negativo. Chiaramente c’è del rammarico”

Spalletti-Mertens? “Non è questione di chi ha sbagliato e chi no, lui ha solo detto che secondo lui Inter e Milan non erano così tanto più forti del Napoli, e quindi lo scudetto era alla portata. Mertens ha sempre dato tutto per questi colori, e sono parole dette in buona fede.”

Sul non essere riuscito a giocare con Maradona: “È un rimpianto, tutti avrebbero voluto giocare con Maradona. Io sono stato sfortunato di un anno, ma ho comunque giocato con grandi campioni come Careca, Cannavaro, Ferrara… i calci a D10S? fanno parte del gioco, tutti hanno provato a fermarlo in questo modo perché era l’unico”