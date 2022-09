Politano a Prime: “Volevo far gol a tutti i costi. Me la sentivo di tirare il rigore”

"Appena entri capisci che ambiente ti aspetta, dovevamo essere pronti fin dal calcio d’inizio”.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine della sfida vinta contro i Rangers, l’autore del primo gol del Napoli Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di Prime Video: “Sei andato a prendere la palla, come è andata sul rigore? Sì, volevo far gol a tutti costi. In Champions non avevo mai segnato e ci tenevo che arrivasse il primo gol in Champions League. Mi dispiace un po’ per Zielo, perché ha sbagliato due rigori. Però l’importante è vincere la partita, chi segna arriva in un secondo momento. Come detto, ci tenevo a far gol e me la sentivo di tirare. Come ha detto il mister, chi se la sente tira. I designati eravamo io e Zielinski e quindi abbiamo fatto uno per uno”.

Sette gol in due partite, il Napoli inizia a fare la voce grossa anche in Europa. “Siamo una squadra molto offensiva, se riusciamo ad ingranare la marcia come ha abbiamo fatto oggi abbiamo tantissime occasioni per fare gol”.

C’era un clima particolare senza neanche la musica Champions, dove avete trovato la concentrazione? “Dentro lo spogliatoio, già ieri. Quando entri in questo stadio, che ci sia l’inno o no, è una bolgia. Appena entri capisci che ambiente ti aspetta, dovevamo essere pronti fin dal calcio d’inizio”.