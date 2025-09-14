Politano a Sky: "Conte arrabbiato per il finale! Vi spiego perché tiro di più"

vedi letture

Matteo Politano, protagonista nella vittoria del Napoli per 3-1 sul campo della Fiorentina, ha commentato la prestazione degli azzurri ai microfoni di Sky Sport: “Il mister era arrabbiato per gli ultimi venti minuti ma è il suo stile, la sua mentalità. Dobbiamo seguirlo fino in fondo, perché sappiamo anche noi che potevamo fare meglio dopo aver disputato un’ottima partita. Sul 3-0 siamo calati, ed è un errore che non deve capitare. Loro hanno avuto l’occasione del 2-3 e, dopo aver dominato, potevamo gestirla con maggiore tranquillità”.

Un passaggio sul suo rendimento, sempre più incisivo in zona gol:

“Sto tirando di più in porta, anche perché spesso il gioco si sviluppa a destra non avendo un esterno puro sull’altro lato. Sono un attaccante, per me è importante portare gol e assist in ogni partita”.