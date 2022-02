Politano ci crede: "Scudetto? Non abbiamo paura di parlarne, ci crediamo!"

Matteo Politano, nella sua intervista per Radio Kiss Kiss Napoli, ha fatto capire chiaramente di credere allo scudetto: "Ci abbiamo sempre creduto, sappiamo di essere una squadra forte, il campionato dice che siamo lì e sabato ci giocheremo una bella fetta di campionato. Pensiamo a noi stessi, se battiamo l'inter ci sarebbe ancora più entusiasmo che ci aiuterebbe per le prossime gare. Questo è un mese molto impegnativo. Non dobbiamo avere paura di niente, è una parola importante ma si può dire ma dobbiamo meritarlo sul campo. A parole siamo tutti bravi. Se la domenica vinci le partite è giusto la pronunci".