Politano stravede per Lobotka: "Mi è sempre piaciuto, peccato non giocasse..."

Matteo Politano ha esaltato il suo compagno di squadra Lobotka nell'intervista rilasciata a Kiss Kiss Napoli: "Mi è sempre piaciuto come giocatore, purtroppo l'anno scorso non è riuscito a esprimersi al meglio, quest'anno sta facendo grandissime cose, sente la fiducia di Spalletti e in campo si sta dimostrando un grandissimo valore aggiunto".