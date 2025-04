Politano svela: "Userò la coreografia 'Anema e Core' anche al mio matrimonio"

Matteo Politano, nel corso della sua intervista a Il Roma, ha raccontato anche che al suo matrimonio ci sarà una coreografia 'Anema e Core', in stile Maradona: È stata bellissima quella coreografia, la userò anche al mio matrimonio. È una frase che a me piace, ci ha dato una bella energia. Ho comprato casa a Napoli perché qui ci troviamo bene e ci piacerebbe restare qui. Ci piace tutto, e non mi pesa la notorietà. L’affetto della gente fa sempre piacere, è una cosa bella. A Napoli mi trovo benissimo, e lo stesso vale per la mia famiglia.

Non sento l’esigenza di cambiare, di provare nuove esperienze. Da parte mia sarei molto contento di rimanere qui. Però ci sono dinamiche imprevedibili, che non sempre si possono mettere in conto".