Polonia, Kozminski: "Rinvio Europeo inevitabile, cosa avremo dovuto aspettare ancora?"

Marek Kozmisnki, vice presidente della federazione polacca, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Rinvio Europei? Purtroppo era inevitabile visto che il problema si sta diffondendo in tutta Europa in maniera preoccupante. In questo momento il calcio e lo sport passano in secondo piano, dobbiamo adeguarci alla situazione mondiale europea. L'Europeo è stato rinviato al 2021, questo ci permetterebbe in teoria di terminare i campionati, col campionato Europeo e le date prestabilite non sarebbe stato possibile. Decisione molto dura ma tutti eravamo d'accordo nel prenderla, non so cosa avremo dovuto ancora aspettare. A noi in Polonia mancano quattro giornate più sette, perchè il nostro campionato viene diviso, ci mancano ancora undici partite".