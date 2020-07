Polonia, Kozminski: "Su Milik ci sono due squadre in pole. Zielinski ha una lacuna"

Il vice-presidente della Federcalcio polacca Marek Kozminski è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi su Milik e Zielinski: "Milik-Juve? E' una storia che non ha confine. Siamo oltre i limiti delle trattative. E' da un po di tempo che circola la voce della Juventus, starà tutto a Sarri che lo ha avuto con se a Napoli. Il Tottenham ha tanti soldi da spendere sia per il contratto che per il Napoli. Bisogna trovare un accordo che faccia felice tutte le parti. Milik è un ragazzo che ha avuto tanti infortuni, sta facendo molto bene adesso. Lui non è una prima punta, si esprime meglio giocando dietro un centravanti. Sa segnare col suo formidabile sinistro".

15 NOVEMBRE ITALIA- POLONIA A NAPOLI - "Per noi sarebbe un piacere giocare davanti un pubblico fantastico. Sarebbe un onore. Ufficialmente non lo sappiamo, giocammo con l'Italia due anni fa a Bologna, ma sicuramente a Napoli sarà un altro discorso".

ZIELINSKI - "Non si è espresso ancora al 100%. E' un giocatore completo, l'unica lacuna è la personalità. Deve sentirsi al centro di un progetto. Sta crescendo tanto. Sono sicuro che questo giocatore vi darà tanto in futuro".