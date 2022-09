Ponciroli critico: “A Napoli tutti abbagliati da Kvara, Kim e dai paragoni Lobotka-Iniesta”

Fabrizio Ponciroli, Direttore di Calcio2000, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio.



Fabrizio Ponciroli, giornalista e Direttore di Calcio2000, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio.

Un voto alle mosse di Lazio e Napoli?

"La Lazio ha seguito le mosse di Sarri, è incredibile che Lotito sia riuscito ancora a tenere Milinkovic-Savic, un giocatore che giocherebbe ovunque in Europa. Quando ho letto che il procuratore ha detto che costa troppo mi è venuto da ridere, credo semplicemente che sia sottovalutato in Europa e questo dispiace perché è un giocatore straordinario. Bisognerà vedere quale impatto avranno i nuovi acquisti su questa Lazio, ma per me è un mercato da 8. A Napoli secondo me tutti si sono fatti abbagliare dalle prime prove di Kvaratskhelia, i paragoni di Lobotka con Iniesta e Kim che non può essere Koulibaly, credo che il Napoli sia stato esaltato un po’ troppo”.