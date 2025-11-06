Serie A, De Siervo esalta Anguissa: "Incarna il concetto di box to box player"

Forse c'erano pochi dubbi ma adesso è arrivata anche l'ufficialità. Il centrocampista del Napoli Frank Zambo Anguissa è stato appena nominato Player of the Month di ottobre con l'annuncio ufficiale da parte della Lega Serie A. Mese in cui l'azzurro ha letteralmente dominato con diversi gol e, soprattutto, con prove sontuose, come contro l'Inter. Anguissa ha superato campioni del calibro di Bonazzoli (Cremonese), Calhanoglu (Inter), Cambiaghi (Bologna), Caprile (Cagliari), Leao (Milan).

“Se c’è un giocatore che in questo momento incarna il concetto di “box to box player” quello è certamente Frank Zambo Anguissa - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. L’intensità in fase difensiva, la potenza fisica strabordante e l’innata capacità di inserimento in area avversaria l’hanno reso un elemento fondamentale nei successi del Napoli di questi anni. Grazie ai 3 gol determinanti messi a segno a ottobre Anguissa bissa il successo come miglior calciatore del mese conquistato lo scorso gennaio e permette agli azzurri di allungare nella classifica dei Club con più elementi premiati con il Player Of The Month, arrivando a quota 12 in 7 stagioni”.