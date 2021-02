Porrini su Gattuso: "Ora è maturato, ma la usa indole non può cambiare"

Sergio Porrini, ex compagno di squadra di Gattuso ai Glascow Rangers e vice allenatore dell'Albania, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Nel Napoli è un susseguirsi di situazioni non chiarite. E’ aumentata la tensione e Gattuso ha esternato maggiormente i suoi malumori. Forse Rino si aspettava qualcosa di diverso e alla fine, come in tutte le situazioni difficili, rischi di fare dichiarazioni che non vorresti. E’ anche vero che uno non si aspetta certe esternazioni dopo delle vittorie. La grinta e caparbietà di Gattuso sono parte del suo carattere che ha sempre avuto e non ha perso neanche adesso. Rispetto a quando l’ho conosciuto da giovane ora è maturato ma quell’indole non può cambiare. Sono convinto che ai tempi non avrebbe aspettato così tanto, ora essendo maturato ha atteso. La grinta del suo carattere è la sua forza. Rino è uno vero, è una persona onesta e leale, ha sempre esternato dicendo le cose in faccia e mai alle spalle. Queste tipo di persone non saranno mai banali, purtroppo nel mondo del calcio sarebbe meglio non dire ciò che si pensa. L’ammiro tanto come persona e come allenatore, non sarà mai banale nel bene e nel male.

Parlo con Rino di Hysaj? Ci siamo messaggiati nel momento difficile della scomparsa di sua sorella. A noi dell’Albania non piace intralciare tantissimo il lavoro dell’allenatore e preferiamo avere il contatto diretto con i giocatori. E’ logico che se dovessimo avere l’esigenza di avere più notizie su Elseid non esiterei a chiamare Rino. Hysaj ha recuperato dal Covid, può giocare a destra e a sinistra. Se gioca a noi fa solo che piacere, così arriverà in nazionale allenato. Potrebbe anche giocare nei tre centrali, in genere il braccetto di sinistra e destra viene proprio ricoperto da un giocatore duttile con più caratteristiche da terzino. Lo stiamo utilizzando come quinto di destra ma ci fa molto piacere che venga utilizzato anche a sinistra, ci fa molto comodo che possa ricoprire più ruoli. Con l’Albania ha fatto sempre grandi prestazioni”.