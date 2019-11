Porzio: "Crepa troppo forte tra staff e calciatori, molti andranno via..."

Il campione di pallanuoto Franco Porzio parla a Marte Sport Live: “C’è una difficoltà in questo momento, lo staff dirigenziale deve mediare e Ancelotti credo ci abbia provato, ma la crepa è talmente forte che non è riuscito a fare da paciere. L’attrito tra squadra e dirigenti è troppo forte, poi quando si vince tutti i problemi sono mascherati, ma quando non arrivano i risultati vengono fuori tutto i problemi. Poi, di certo molti giocatori andranno via. Il calcio non è uno sport, è diventato un business. Lo sportivo si rende conto che ciò che fanno i calciatori ed è orientato verso l’aspetto economico, purtroppo a Napoli viviamo di calcio e non mettiamo il piatto a tavola per andare allo stadio, ma la verità dobbiamo dirla”.