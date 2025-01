Porzio si sbilancia: “Maradona non si tocca, ma subito dopo c’è Conte”

Franco Porzio, ex pallanuotista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Dopo Maradona c’è Conte perchè Conte ha inciso come fatto personale e di leader. Poi ha sollevato la società da compiti che non era in grado di portare avanti. Noi ci siamo comprati i servizi e l’entourage di Conte che dà una mano a livello societario.

Eravamo col morale sotto i tacchi l’anno scorso, Conte ha rimesso tutto in poco tempo nella linea ricondotta ed ha fatto sì che oggi il Napoli sta lottando per il campionato, cosa che nessuno si sarebbe mai immaginato. Conte viene subito dopo Maradona, Diego non si tocca, ma subito dopo di lui c’è Conte. Con Conte ne beneficiano tutti, lui sa come comunicare e chi deve ascoltare comprende e capisce. E’ sempre molto misurato quando parla, ma indirizza le cose che dice a chi di dovere. Conosce bene le dinamiche, è stato in contesti come quelli di Inter e Juventus”.