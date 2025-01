Prandelli: "Scudetto? Nessuna ha tante frecce come l'Inter, è nelle sue mani"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex ct della Nazionale Cesare Prandelli ha commentato il momento dell'Inter di Simone Inzaghi e della lotta per lo scudetto: "Molto dipenderà dalla tenuta fisica di Calhanoglu, calciatore mai banale, ma in campionato nessuna squadra ha tante frecce come l’Inter: lo scudetto è in mano sua, nella misura in cui riuscirà a dimostrare sul campo questa superiorità, giornata dopo giornata.

Per farlo, però, il regista dovrà mancare il meno possibile anche perché Calha regala l’imprevedibilità che serve a Inzaghi. (...). Il calcio di oggi rischia di diventare scontato perché dopo poco tutti ti hanno studiato, e allora viva la creatività. (...). Oltre alla qualità dei giocatori, conta però soprattutto la fame: per lo scudetto l’Inter deve conservare la stessa voglia che aveva e che non è scontata quando si è appena vinto.

Gennaio e febbraio restano per me i mesi più difficili proprio adesso che si gioca ogni due-tre giorni, i campioni di Italia devono marcare la differenza. Ma in ogni caso non correranno solo contro il Napoli: sono convinto che l’Atalanta sarà protagonista fino alla fine".