Pres. Abruzzo: "Che orgoglio ospitare i campioni d'Italia, ci saranno tante novità"

Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, è intervenuto in conferenza stampa

Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, è intervenuto in conferenza stampa: "Credo che De Laurentiis abbia guadagnato la fiducia e la riconoscenza eterna della gente. C'è chi ha vinto con Maradona e chi ha vinto scoprendo tanti piccoli Maradona in giro per il mondo. Se il Bari vince lo spareggio avremo tre squadre di Serie A ad allenarsi sul nostro territorio, per cui faceva bene De Laurentiis a dirci di migliorare la nostra impiantistica sportiva. Se avessimo strutture di più alto livello avremmo la possibilità di incrementare questo veicolo di promozione importante. Attraverso il Calcio Napoli ci rivolgiamo a milioni di persone in tutto il mondo, visti i tanti tifosi del Napoli nel mondo. Affiancare il nome dell'Abruzzo a quello dei campioni d'Italia, far vedere le maglie con lo Scudetto saranno dei grandi momenti.

Auguro al Napoli altri successi. Quest'anno ci sarà la possibilità di dare un corredo di allegria e gioia per completare l'esperienza del soggiorno e del turismo. Abbiamo concordato con la Fondazione dell Ferrovie dello Stato, che gestisce la Transiberiana d'Italia che porta da Sulmona a Roccaraso, nella seconda stazione più elevata d'Italia, una bella esperienza per incrementare il turismo. Abbiamo deciso di fare alcune corse speciali durante il ritiro per andare da Roccaraso a Sulmona e lì metteremo a disposizione i nostri treni, quelli della TUA, per allungare l'esperienza e portare i turisti sulla Costa dei Trabocchi. Per i tifosi che vogliono fare una giornata completa di turismo, scoprendo mare, monti e i paesaggi più belli, questo soggiorno a Castel di Sangro diventa anche l'occasione per avere un assaggio della nostra bella regione. Grazie per averci dato quest'opportunità, che sta aprendo a un mercato più ampio".