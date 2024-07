Pres. Abruzzo: "Coppa Italia a Castel di Sangro? Se il Napoli vuole per noi è un privilegio"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo:

“Da juventino ritrovare Antonio Conte sarà un piacere diverso dal solito, anche perché due anni fa mi subì una reprimenda terribile da Spalletti per essere bianconero che la metà bastava (ride, ndr)! Ho sentito De Laurentiis, è molto carico. Mi aveva anche invitato alla presentazione di Conte a fine giugno, ma i miei impegni politici non me l’hanno permesso. Tra Napoli e Castel di Sangro continua questo gemellaggio che ormai si è consolidato in questi 5 anni. Sappiamo che lo staff di Conte è venuto spesso a fare sopralluoghi per le strutture e per gli impianti a disposizione e sappiamo che è rimasto molto contento. Sono sicuro che apprezzerà la qualità del nostro territorio.

Le amichevoli?

"Non avremo problemi ricettivi e logistici, come ormai dimostrato da Castel di Sangro nelle ultime 5 edizioni del ritiro napoletano. Ci sono tante strutture alberghiere e seconde case che faranno comodo al popolo azzurro."

Napoli-Modena a Castel di Sangro?

"Sapevamo che c’erano delle necessità diverse per la Coppa Italia, ma altro non so. Il ritiro del Napoli terminerà il 9 agosto, ma se avrà voglia di restare qualche giorno in più e giocare la gara col Modena ci organizzeremo di conseguenza. Sarebbe soltanto un privilegio per noi."

Cosa dirò a Conte?

"Complimenti e in bocca al lupo! Il Napoli ha scelto il miglior allenatore su piazza per ritrovare grinta e voglia di vincere. Auguro al mister di riportare subito in alto la squadra di De Laurentiis! Napoli lo merita, lo Scudetto non è stato un episodio”.