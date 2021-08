Pres. Ascoli: "Col Napoli amichevole di prestigio. Mercato? Ci sono azzurri che ci interessano"

Carlo Neri, presidente dell'Ascoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Per noi è più di un rodaggio, è un test a cui teniamo molto per la caratura dell'avversario. Il Napoli è una delle squadre più forti al mondo. Come Ascoli, il nostro obiettivo è fare dei passi in avanti rispetto a quanto fatto vedere con la Viterbese.

Mercato? Il nostro direttore sportivo Lupo sta parlando con la dirigenza del Napoli perché ci sono degli azzurri che interessano. L'amichevole per noi è di assoluto prestigio, ci fa tornare al sapore della Serie A, campionato in cui manchiamo da anni".