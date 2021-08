Pres. Ascoli: "Napoli top club, siamo andati sotti e abbiamo avuto la mentalità di recuperare"

Il presidente dell’Ascoli Carlo Neri ha parlato della costruzione della squadra e della sfida contro l’Udinese in Coppa Italia: “Contro il Napoli abbiamo dimostrato d’essere una squadra rodata, quando sei in svantaggio contro uno dei top club, ma hai la mentalità di rimettere subito la palla al centro per recuperare, denota grinta e personalità, caratteristiche che fanno parte del nostro gruppo, un misto di esperienza e gioventù. Quest’anno il primo grande acquisto è stata la conferma di Mister Sottil, affiancato da un DS di esperienza e capacità".