Pres. Crotone: "Con questo protocollo si fa fatica in Serie A, figuriamo noi in B e la Lega Pro..."

Gianni Vrenna, presidente del Crotone, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Protocollo? Avranno grandi difficoltà in Serie A, figuriamoci in Serie B e in Lega Pro. E' tutto troppo laborioso, molto costoso. Tra l'altro con questo protocollo le responsabilità andrebbero tutte sui presidenti e sui medici sociali se poi dovesse accadere qualcosa. Aspettiamo degli aiuti dalla Serie A da tanto tempo. Tornare a giocare in questa fase è molto rischioso e io non metto a repentaglio la vita di nessuno per il gioco del calcio. Dobbiamo scendere in campo tranquilli e sereni".